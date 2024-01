PSG : Luis Enrique tente un coup avec Zaïre-Emery, il dénonce un problème

Arnaud De Kanel

Sans Achraf Hakimi, appelé par Walid Regragui pour disputer la CAN avec le Maroc, Luis Enrique a innové face au RC Lens en alignant Warren Zaïre-Emery sur le côté droit de la défense parisienne. Une innovation que ne comprend pas trop Daniel Riolo qui estime que le coach du PSG aurait tout intérêt à garder un équilibre et certains automatismes au milieu de terrain.

Warren Zaïre-Emery est l'un des meilleurs joueurs du PSG depuis le début de la saison. Mais dimanche soir à Lens, il n'était pas forcément dans son élément, lui qui a été titularisé arrière droit pour pallier à l'absence d'Achraf Hakimi. Un choix qui laisse Daniel Riolo assez dubitatif, d'autant plus que Nordi Mukiele était disponible, tout comme Carlos Soler qui a déjà dépanné à ce poste en 2023 en répondant toujours présent.

Mercato - PSG : Il sort enfin du silence pour le transfert de Neymar https://t.co/Rl2nbJ1NCZ pic.twitter.com/grNDczEKJ2 — le10sport (@le10sport) January 15, 2024

«Luis Enrique il est dans sa phase ‘soyons imprévisibles'»

Le journaliste préférerait que Luis Enrique tente de telles innovations avec des joueurs qui ne sont pas titulaires habituellement, comme notamment Carlos Soler. Selon lui, cela perturbe trop le PSG et ça pourrait même jouer des tours dans les prochains matchs du club de la capitale.

«À trop vouloir être imprévisible, il faut pas non plus que tu déranges ton équipe»