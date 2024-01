«Aucune chance», un ancien de l’OM s’incline devant le PSG !

La rédaction

Grâce à sa large victoire sur l'US Revel, le PSG s'est qualifié pour les 16es de finale de la Coupe de France, où ils affronteront Orléans, pensionnaire de National, ce samedi. Pour Habib Beye, actuel entraîneur du Red Star, le PSG part évidemment avec le statut d'ultra-favori, mais en cas de coup de mou, le club de la capitale pourrait bien se faire surprendre...

C'est sa compétition. Vainqueur à 14 reprises de la Coupe de France, le PSG a parfaitement réussi son entrée en lice dans la compétition, en infligeant un lourd revers (9-0) au modeste club de l'US Revel (Régionale 1). Au prochain tour, les protégés de Luis Enrique se déplaceront sur la pelouse d'Orléans, pensionnaire de National, ce samedi.

«Si le PSG joue à son niveau, un club de National ne peut pas battre le PSG aujourd’hui»

En tout cas une chose est sûre, les Parisiens partent avec le statut de favori incontesté, selon Habib Beye. « Si le PSG est à son niveau, les Orléanais prendront beaucoup de plaisir mais la réalité c’est qu’ils n’auront aucune chance. Si le PSG joue à son niveau, un club de National ne peut pas battre le PSG aujourd’hui » , a-t-il déclaré en conférence de presse ce vendredi, dans des propos relayés par Le Parisien .

«Par contre si le PSG est un peu suffisant...»