Mercato - PSG : Luis Enrique jubile après ce transfert à 50M€

Alexis Brunet

Le PSG a tranquillement disposé du RC Lens dimanche soir en Ligue 1. Les partenaires de Marquinhos se sont imposés grâce à un but de Bradley Barcola, et une réalisation de Kylian Mbappé. L'ancien Lyonnais a été éblouissant face au Sang et Or, et il a logiquement reçu les compliments de Luis Enrique après le match.

Le PSG a fait le trou en Ligue 1. Les Parisiens disposent maintenant de huit points d'avance sur le deuxième au classement, l'OGC Nice. Les Aiglons se sont inclinés ce week-end face à Rennes, alors que les joueurs du club de la capitale se sont eux imposés face au RC Lens. C'est d'abord Bradley Barcola qui avait ouvert le score pour Paris, avant que Kylian Mbappé ne tue tout suspense en fin de match.

Luis Enrique encense Barcola

Parmi les meilleurs Parisiens face au RC Lens, le nom de Bradley Barcola revient avec insistance. L'ancien Lyonnais a inscrit un but, mais il a aussi causé l'expulsion de Jonathan Gradit en toute fin de première période, offrant une fin de match plus tranquille au club de la capitale. Après la rencontre, Luis Enrique a complimenté le jeune attaquant du PSG, au micro de Prime Video . « Quand on l'a signé, on le savait. Il a beaucoup de qualités, il est très rapide, tellement jeune. Aujourd'hui, il était inarrêtable. »

«Barcola a été superbe aujourd'hui»