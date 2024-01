Mercato - PSG : Le Qatar tente un gros coup, c’est terminé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG ne fait pas les choses à moitié. Le club parisien aurait profité des négociations avec le Bayern Munich pour le prêt de Nordi Mukiele pour sonder la possibilité de recruter Joshua Kimmich. Un dossier, qui s'est avéré complexe. Les chances de voir l'international allemand rejoindre Paris cet hiver sont extrêmement minces.

Le PSG et le Bayern Munich pourraient faire affaire dans les prochains jours. Les deux équipes essayent de parvenir à une solution pour Nordi Mukiele. Comme annoncé par le 10Sport.com, le club parisien ne voudrait pas entendre parler de prêt, or cette modalité de transfert est privilégiée par le Bayern Munich. Les discussions devraient se poursuivre et un autre sujet pourrait s'inviter, celui de Joshua Kimmich. Selon les informations de L'Equipe, Luis Enrique apprécie sa polyvalence et ne serait pas opposé à l'idée de le voir débarquer cet hiver. Du mois, c'est ce qu'il annonce en coulisses.

« Je n'ai besoin de rien »

Car devant les journalistes, l'entraîneur du PSG affirme qu'il n'a besoin d'aucun renfort après l'arrivée de Lucas Beraldo. « Je n'ai besoin de rien, j'ai déjà de tout, j'ai beaucoup de joueurs et des bons joueurs. Mais le travail de la direction sportive, c'est qu'on est ouverts à améliorer l'équipe à chaque mercato. Au mercato, on est attentifs, ouverts. Des besoins? On n'en a pas » a lâché Luis Enrique en conférence de presse.

Kimmich jette un froid pour cet hiver