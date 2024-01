Mercato - OM : Transfert pour un joueur de Deschamps, la date est annoncée ?

Thibault Morlain

En ce mercato hivernal, le Bayern Munich cherche à recruter un arrière droit. Pour cela, les Bavarois scrutent du côté du PSG, avançant ainsi leurs pions pour Nordi Mukiele. Mais ce n’est pas tout… Prévoyant un plan B, le Bayern Munich penserait alors à Jonathan Clauss. Toutefois, cela serait compliqué d’avoir le joueur de l’OM en janvier. Le rendez-vous est alors pris pour l’été 2024 ?

Tandis que l’OM s’apprêterait à boucler la vente de Renan Lodi à Al-Hilal, d’autres départs sont attendus. On pense ainsi à Luis Henrique, mais ce n’est peut-être pas tout… Cadre de l’effectif de Gennaro Gattuso, Jonathan Clauss attise les convoitises. Et en ce mercato hivernal, c’est le Bayern Munich qui penserait à l’international français. En plus de Nordi Mukiele (PSG), Clauss serait également sur les tablettes des Bavarois.

Mercato - OM : Longoria tente un coup surprise au FC Nantes https://t.co/ZeSMvPVVBQ pic.twitter.com/DNAT0fuKk0 — le10sport (@le10sport) January 14, 2024

L’OM ferme la porte

Jonathan Clauss va-t-il quitter l’OM en ce mois de janvier ? Pas sûr… Tout d’abord parce que la porte aurait tout simplement été fermée par le club phocéen. Ce dimanche, Téléfoot a fait un point sur ce dossier Clauss/Bayern Munich et l’émission de TF1 a alors fait savoir que l’OM avait communiqué aux Bavarois que le latéral droit de Gattuso n’était pas à vendre.

C’est non pour Clauss

En parallèle, Jonathan Clauss ne voudrait également pas partir. Sous contrat jusqu’en 2025 avec l’OM, l’international français n’aurait pas l’intention de rejoindre le Bayern Munich en ce mois de janvier. Objectif continuité en vue de disputer l’Euro 2024 avec l’équipe de France ?

Le Bayern Munich prend rendez-vous pour l’été 2024

Mais voilà que ce transfert de Jonathan Clauss pourrait bien n’être que partie remise. L’été prochain, le joueur de l’OM n’aura plus qu’un an de contrat et le Bayern Munich voudrait profiter de cette situation. Ainsi, recalés par le club phocéen, les Allemands auraient d’ores et déjà fait savoir qu’ils reviendront à la charge pour Clauss durant l’intersaison. Affaire à suivre…