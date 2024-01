Mercato - OM : C’est confirmé, 20M€ arrivent à Marseille

Hugo Chirossel

Alors que Pape Gueye et Luis Henrique sont annoncés sur le départ lors de cette période de mercato hivernal, c’est Renan Lodi qui pourrait être le premier à quitter l’OM. L’international brésilien fait l’objet d’un intérêt d’Al-Hilal, prêt à proposer environ 20M€ pour le recruter. Les discussions se poursuivent afin que le latéral gauche de 25 ans rejoigne l’Arabie Saoudite.

L’OM a encore plusieurs dossiers à régler avant la fermeture du marché des transferts, notamment dans le sens des départs. Celui de Luis Henrique, de retour de son prêt à Botafogo, mais également de Pape Gueye, qui malgré deux offres de prolongation n’a pas prolongé son contrat à Marseille.

Mercato - OM : Marseille répond cash à un ancien du PSG https://t.co/c8WueTnITW pic.twitter.com/7FBGn14eWM — le10sport (@le10sport) January 14, 2024

Lodi va déjà quitter l’OM

Celui qui semble le plus proche d’un départ reste Renan Lodi. L’OM n’avait pas prévu de se séparer de l’international auriverde (19 sélections), arrivé il y a seulement six mois en provenance de l’Atlético de Madrid et sous contrat jusqu’en juin 2028. Sauf que les dirigeants marseillais ont reçu une offre difficile à refuser.

Négociations à un stade avancé

En effet, comme indiqué par le journaliste Fabrizio Romano, Al-Hilal propose environ 20M€ pour s’attacher les services de Renan Lodi. Les négociations sont avancées avec l’OM et entrent désormais dans leur phase finale. Toutes les parties sont confiantes à l’idée de voir cette opération se concrétiser dans les prochains jours.