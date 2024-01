Mercato - PSG : Un cador sort du silence pour ce transfert !

Benjamin Labrousse

Peu utilisé cette saison par Luis Enrique, Nordi Mukiele se rapproche d’un départ du PSG cet hiver. Le latéral droit arrivé à Paris en 2022 intéresse fortement le Bayern Munich. Si le club allemand tente toujours de convaincre les Rouge et Bleu, le directeur sportif bavarois Christoph Freund est sorti du silence concernant Mukiele.

Le mercato hivernal du PSG pourrait se poursuivre avec un gros départ. Si comme le10sport.com vous l’a révélé le 4 octobre dernier, les dirigeants du club parisien espèrent se séparer de Layvin Kurzawa et d’Hugo Ekitike en janvier, Nordi Mukiele pourrait également plier bagages.

EXCLU @le10sport : Le PSG n'envisage pas de prêt pour Mukiele https://t.co/Ye2xm65RsD — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) January 8, 2024

Le PSG souhaite récupérer de l’argent avec un départ de Mukiele

Et pour cause, le latéral droit de 26 ans est fortement convoité par le Bayern Munich depuis plusieurs jours. Selon nos informations exclusives, le PSG ne souhaite pas laisser partir Nordi Mukiele en prêt. Des informations confirmées depuis par le journaliste Florian Plettenberg, qui a annoncé de son côté que le PSG essayait de convaincre le Bayern Munich en incluant une obligation d’achat suivi d’un prêt de six mois pour Nordi Mukiele.

Le Bayern confirme son intérêt pour Mukiele