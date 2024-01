Mercato - OM : Longoria repousse une offre de 4,5M€

Arnaud De Kanel

L'OM espère toujours boucler plusieurs opérations durant le mercato hivernal. Alors qu'un accord est proche d'être trouvé pour le transfert de Renan Lodi à Al-Hilal, le club phocéen a reçu une offre pour l'autre Brésilien de son effectif, à savoir Luis Henrique. Mais visiblement, cela n'était pas à la hauteur des attentes de Pablo Longoria.

L'effectif de l'OM a de nouveau montré ses limites vendredi soir face à Strasbourg. Privé de sept internationaux africains, Gennaro Gattuso fait comme il peut et il pourrait même perdre deux nouveaux joueurs dans les jours à venir. En effet, Renan Lodi est tout proche d'Al-Hilal tandis que Luis Henrique a fait l'objet d'une offre de transfert.

Une offre de 4,5M€ pour Henrique

D'après les informations divulguées par La Minute OM sur X , un club brésilien aurait proposé 4,5M€ à l'OM pour Luis Henrique. Une offre repoussée immédiatement par Pablo Longoria qui en attend bien plus dans l'optique de se renforcer dans la foulée.

Un départ en Europe ?