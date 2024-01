Mercato - PSG : Une deadline est fixée pour ce transfert

La rédaction

Depuis plusieurs jours maintenant, le PSG et le Bayern Munich sont en plein pourparlers, en vue d'un départ en prêt de Nordi Mukiele cet hiver, et le dossier pourrait être boucler dans les plus bref délais. Selon les informations de Sky Sport, le club bavarois veut finaliser l'accord pour le défenseur de 26 ans d'ici la semaine prochaine.

C'est un dossier qui agite le mercato hivernal du PSG. Depuis la semaine dernière, le club de la capitale et le Bayern Munich sont en pleine négocations, en vue d'un départ en prêt de Nordi Mukiele cet hiver. Peu utilisé par Luis Enrique cette saison, l'ancien joueur du RB Leipzig a par la suite réclamé son transfert auprès de la direction parisienne.

Mercato - PSG : Il annonce la couleur pour ce transfert à 115M€ https://t.co/czQkTbFoio pic.twitter.com/Qi6Tyc4sqE — le10sport (@le10sport) January 14, 2024

Un accord entre Mukiele et le Bayern Munich

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité ce lundi, Paris ne souhaite pas prêter son latéral droit cet hiver, mais le dossier est en passe de prendre une toute autre tournure. En effet, selon les dernières informations de Sky Sport , le Bayern Munich serait très optimiste pour conclure la transaction, car il y a un accord verbal avec le joueur depuis plusieurs jours.

Le transfert bouclé la semaine prochaine ?