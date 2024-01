Mercato - PSG : Une offensive est annoncée pour ce joueur de Luis Enrique

Hugo Chirossel

Alors que le Bayern Munich est à la recherche d’un latéral droit lors de ce mercato hivernal, Thomas Tuchel a jeté son dévolu sur Nordi Mukiele. L’ancien entraîneur du PSG aimerait récupérer le défenseur de 26 ans, arrivé il y un an et demi à Paris. Les négociations en ce sens se poursuivent et les Bavarois devraient bientôt revenir à la charge.

Arrivé au PSG lors de l’été 2022 en provenance du RB Leipzig, Nordi Mukiele pourrait faire son retour en Bundesliga cet hiver. Ces derniers jours, le défenseur polyvalent âgé de 26 ans, sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le club de la capitale, est annoncé dans le viseur du Bayern Munich.

Le Bayern Munich insiste pour Mukiele

Comme indiqué par Le 10 Sport , le PSG n’est pas intéressé par un départ de Nordi Mukiele en prêt avec option d'achat, formule privilégiée par le Bayern Munich. Selon Sky Sports , les dirigeants parisiens essaient d'inclure une obligation d’achat. D'après le journaliste Fabrizio Romano, les Bavarois vont insister pour trouver un accord avec le PSG et les négociations en ce sens se poursuivent.

« Nous recherchons un latéral droit fort dans les duels »