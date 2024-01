Mercato - PSG : Un joueur signe à Paris, Luis Enrique annonce du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l'ouverture du mercato, le PSG a attiré un seul joueur. Il s'agit de Lucas Beraldo qui a débarqué en provenance de Sao Paulo pour environ 20M€ dès le 1er janvier. Il n'a d'ailleurs pas attendu longtemps avant de faire ses débuts puisqu'il est entré en jeu contre Toulouse avant d'être titularisé en Coupe de France contre l'US Revel. Interrogé au sujet de son nouveau joueur, Luis Enrique n'a pas tari d'éloges.

Dès le 1er janvier, le PSG a officialisé la signature de son premier transfert hivernal. Comme attendu, il s'agissait de Lucas Beraldo qui a débarqué en provenance de Sao Paulo pour 20M€. Le jeune défenseur brésilien semble d'ailleurs avoir déjà conquis Luis Enrique.

Mercato - PSG : La solution est connue pour le prochain transfert ? https://t.co/xy9tQwiI8w pic.twitter.com/anY4jV0PCe — le10sport (@le10sport) January 13, 2024

Luis Enrique déjà conquis par Beraldo

« Il est arrivé il y a seulement deux semaines, il y a une période d’adaptation. Il va bien, il s’adapte, il est très mature pour son âge », assure l'entraîneur du PSG en conférence de presse, avant d'en rajouter une couche.

«C’est un joueur avec beaucoup d’avenir»