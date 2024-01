Mercato - PSG : Il annonce la décision de Mbappé en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé ne semble toujours pas avoir tranché pour son avenir. Deux options se dégagent, à savoir prolonger au PSG ou signer libre au Real Madrid. Néanmoins, d'après Luis Fernandez, le capitaine de l'équipe de France devrait bel et bien rester à Paris et prendre la même décision qu'en 2022.

Depuis le 1er janvier, Kylian Mbappé est autorisé à discuter avec le club de son choix en vue de s'y engager libre la saison prochaine. Néanmoins, il peut également prolonger au PSG comme ce fut le cas en 2022. D'ailleurs, pour Luis Fernandez, c'est même ce qui va se reproduire cette année.

«Oui, il va rester au PSG»

« Oui, il va rester au PSG. Son club de cœur, c'est lequel ? Paris ! Il faut rappeler ce moment où il sortait les photos et les images d’un club qui lui tenait à cœur. Quand j’entends les déclarations des uns et des autres, du président du PSG qui prend les devants et s’exprimer sur le sujet, quand je vois Kylian en fait autant après un match au sujet d’un accord qui a été signé, quand je vois que le Paris Saint-Germain veut se donner avec ce nouveau centre technique (…) Aujourd’hui, on a quand même fait venir Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé qui sont des amis, que Kylian souhaitait avoir à ses côtés. Je pense que Kylian Mbappé est programmé pour rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine », lâche la légende du PSG au micro de beIN SPORTS .

Mbappé n'a toujours pas tranché