Mercato - PSG : Aucun transfert à Paris, Luis Enrique valide

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG a bouclé l'arrivée de Lucas Beraldo, le club de la capitale pourrait encore s'activer sur le marché des transferts d'ici le 31 janvier. Un défenseur central est notamment attendu afin de compenser la blessure de Milan Skriniar. Interrogé sur la fin du mercato hivernal, Luis Enrique assure toutefois qu'il n'a besoin de rien compte tenu de la qualité de son effectif.

Cet hiver, le PSG devait être actif sur le mercato afin de se renforcer. Mais pour le moment, seul Lucas Beraldo a débarqué pour 20M€. Le cas Gabriel Moscardo est toujours en stand by, tandis que le club parisien pourrait tenter de dénicher un défenseur central pour compenser la blessure de Milan Skriniar. Mais Luis Enrique assure qu'il n'a besoin de rien.

Mercato - PSG : La solution est connue pour le prochain transfert ? https://t.co/xy9tQwiI8w pic.twitter.com/anY4jV0PCe — le10sport (@le10sport) January 13, 2024

«Moi je n'ai besoin de rien»

« Moi je n'ai besoin de rien, j'ai déjà tout. J'ai beaucoup de joueurs, et des bons joueurs. Je n'ai besoin de rien en particulier », a confié l'entraîneur du PSG en conférence de presse, se montrant comme à son habitude, très satisfait de son effectif. Néanmoins, Luis Enrique assure qu'il est toujours ouvert à l'arrivée d'un nouveau joueur. .

«On est toujours ouvert pour améliorer l'effectif»