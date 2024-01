Mercato - PSG : Mission impossible pour Paris au RC Lens ?

Thibault Morlain

Du côté du PSG, la défense centrale est l’un des gros chantiers du moment. Compte tenu des absences de Presnel Kimpembe et Milan Skriniar, le club de la capitale se cherche du renfort dans ce secteur de jeu et pour cela, Paris regarderait notamment du côté du RC Lens. Après Kevin Danso, c’est au tour de Facundo Medina d’être annoncé dans le viseur du PSG. Mais débaucher l’Argentin des Sang et Or s’annoncerait très compliqué…

Après Lucas Beraldo, le PSG cherche encore un défenseur central durant ce mercato hivernal. Un quête qui amènerait le club de la capitale à regarder un peu partout en Europe, mais également en Ligue 1. Ainsi, Leny Yoro (LOSC) ou encore Jean-Clair Todibo (OGC Nice) plairaient au PSG, mais pas seulement… Au sein de la direction parisienne, on aurait également des vues du côté du RC Lens.



Le PSG intéressé par Medina ?

Et si le PSG trouvait son bonheur au RC Lens pour sa défense centrale ? Après Kevin Danso, un autre protégé de Franck Haise titillerait l’intérêt du club de la capitale : Facundo Medina. En effet, selon les informations de L’Equipe , l’Argentin serait dans les petits papiers du PSG, mais il ne serait pas prévu de tenter quelque chose en ce mois de janvier. Le rendez-vous est alors pris avec Medina pour l’été 2024 ?

Plus heureux que jamais au RC Lens