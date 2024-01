Mercato - OM : Transfert record, «on n’est pas en présence d’un crack»

Thibault Morlain

Il y a un an maintenant, en janvier 2023, l’OM battait un record sur le marché des transferts. En effet, le club phocéen avait dépensé 32M€ pour s’offrir Vitinha, faisant ainsi du Portugais le joueur le plus cher de son histoire. Mais voilà, aujourd’hui, cet investissement est loin d’être rentable et Daniel Riolo a fait part de certaines discussions en coulisses à propos de Vitinha.

Du côté de l’OM, on a longtemps cherché ce « grantatakan » sans trouver l’heureux élu. L’hiver dernier, le club phocéen n’a d’ailleurs pas hésité à débourser 32M€ pour Vitinha. Un record, le Portugais étant alors devenu le joueur le plus cher de l’histoire de l’OM. Forcément, compte tenu de cet investissement, Vitinha était très attendu, mais ça vire à l’échec pour le moment. Et pour ne rien arranger, l’OM pourrait bien s’être fait berner…



« Aucun ne dit que ça vaut 32M€ »

L’OM a donc dépensé 32M€ pour Vitinha. Le club phocéen se serait-il fait avoir en dépensant plus que le Portugais ne valait ? C’est ce qui est arrivé aux oreilles de Daniel Riolo. « Faut quand même savoir que dans le milieu, tous ceux qui l’avaient vu avant, aucun ne dit que ça vaut 32M€. Ils disent que c’est un chouette gars, il va se battre, il a de la détermination, mais on n’est pas en présence d’un crack. C’est ce qui se dit sur lui. Je trouve que ça en dit long sur ce qu’est l’OM », a-t-il lâché sur L’After Foot .

« Vitinha ne l’a pas toujours bien vécu »