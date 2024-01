Mercato - PSG : Son agent l’annonce, Paris doit lâcher «un chiffre important»

Thibault Morlain

Tandis que le PSG cherche un défenseur central cet hiver, le profil de Leny Yoro plait au club de la capitale. Intéressé depuis plusieurs mois, Paris fait les yeux doux au joyau du LOSC. Problème, pour cet hiver, le PSG n’aurait pas les moyens suffisants pour répondre aux attentes des Dogues. Il faut dire que le prix fixé pour Yoro devrait être assez important.

A 18 ans, Leny Yoro impressionne tout le monde cette saison sous le maillot du LOSC. Faisant déjà preuve d’une grande maturité, l’espoir français intéresse forcément du beau monde, à l’étranger, mais aussi en France. Le PSG penserait ainsi à Yoro, mais il faudra mettre le prix pour se l’offrir.

« C’est un joueur qui doit faire partie des cibles du PSG »

Ce jeudi soir Samir Khiat, agent de Leny Yoro, était invité au micro de RMC . Et à propos de l’avenir du crack du LOSC, il a assuré : « Le prix de Yoro ? Je n’ai pas plus d’information sur le montant exact, mais ça va être un chiffre important. C’est un joueur qui a une carrière devant lui et une maturité. C’est un joueur que le PSG doit faire venir un jour ou l’autre ? Complètement. Aujourd’hui, c’est un joueur qui doit faire partie des cibles du PSG ».

Yoro ? C’est 90M€

Quid alors du prix qu’il faudra aligner pour recruter Leny Yoro dans les mois à venir ? Conscient du talent qu’il a entre les mains, le LOSC se montre gourmand. A raison… Ainsi, comme le10sport.com vous l’avait révélé, la barre est fixée à 90M€ pour le transfert de Yoro. Le PSG et les autres prétendants sont fixés.