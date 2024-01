Mercato - OM : En plein calvaire, il a tranché pour son transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'avenir s'obscurcit pour Vitinha. Arrivé à Marseille avec l'étiquette de joueur le plus cher de l'histoire de l'OM, le buteur portugais peine à se frayer une place dans l'équipe de titulaire. La direction cherche une solution et pourrait le vendre cet hiver. Mais le joueur ne veut pas parler de départ et a bien l'intention de se battre.

Arrivé il y a un an, Viitnha était très attendu. Le prix de son transfert (32M€) avait crée une incroyable attente auprès des supporters marseillais. Mais un an après, son bilan est médiocre. L'ancien buteur du Sporting Braga peine à enchaîner les rencontres sous le maillot de l'OM et doit, en plus, faire face à la concurrence de Pierre-Emerick Aubameyang de retour en forme. Pour l'heure, Vitinha s'apparente à une erreur de casting et certaines sources évoquent un possible départ de l'attaquant cet hiver.

Mercato - OM : Longoria jette un gros froid pour ce transfert https://t.co/JGPgUSSCua pic.twitter.com/0CVrymmaPr — le10sport (@le10sport) January 11, 2024

Longoria dit tout sur Vitinha

Présent en conférence de presse ce jeudi à l'occasion de la présentation de Jean Onana, Pablo Longoria a mis les choses au clair au sujet de son buteur. « Vitinha, on n'a pas d'offre pour le joueur. C'est au joueur de chercher la continuité. On est contents de son travail quotidien (...) La seule voie possible, c'est vraiment celle de la tranquillité, de la sérénité. Ne pas penser que c'est le plus gros transfert de l'histoire de l'OM, mais penser que c'est un joueur qui doit bien jouer, qui doit être utile à l'équipe » a confié le président de l'OM.

