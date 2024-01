Mercato - OM : Longoria promet la signature d’un crack !

Benjamin Labrousse

Cette saison, l’OM a décidé d’intégrer plusieurs jeunes joueurs au sein de son effectif. Ainsi, Bilal Nadir, arrivé à Marseille en 2021, a pu effectuer ses grands débuts en professionnel ces derniers mois. En fin de contrat en juin prochain, le jeune Marocain devrait prochainement prolonger au sein du club phocéen comme l’a affirmé Pablo Longoria ce jeudi.

L’OM a entamé son mercato hivernal. Ce jeudi, le club phocéen a officialisé la venue du Camerounais Jean Onana. Le milieu de terrain de 24 ans a rejoint le club marseillais en provenance du Besiktas, et a été présenté face à la presse ce jeudi après-midi. Profitant de sa présence, le président marseillais Pablo Longoria a évoqué l’avenir du jeune Bilal Nadir.

Bilal Nadir en fin de contrat prochainement

Titularisé pour la première fois à l’OM par Gennaro Gattuso dimanche dernier en Coupe de France, Bilal Nadir est également apparu à quatre reprises en Ligue 1 cette saison. Arrivé à Marseille en 2021 en provenance de l’OGC Nice, le Marocain est en fin de contrat en juin prochain.

« On a proposé une prolongation »