Mercato - OM : Le clan McCourt va plomber plusieurs transferts

Déjà actif cet hiver avec l'arrivée de Jean Onana sous la forme d'un prêt en provenance de Besiktas, l'OM ne compte toutefois pas s'arrêter là. Pablo Longoria, comme à sa habitude, multiplie les pistes afin de satisfaire Gennaro Gattuso. Mais alors que la masse salariale du club est encadrée par la DNCG, la clan McCourt se montre très prudent.

Compte tenu des nombreux départs à la CAN, l'OM veut s'activer cet hiver. Dans cette optique, Jean Onana a débarqué sous la forme d'un prêt afin de compenser les départs de Pape Gueye, Amine Harit ou encore Azzedine Ounahi. Mais Pablo Longoria ne compte pas s'arrêter là.

Longoria veut encore recruter à l'OM

En effet, le président de l'OM veut notamment recruter un latéral gauche afin de venir concurrence Renan Lodi. Josh Doig est ainsi visé, tout comme un renfort dans le secteur offensif alors qu'Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye sont également à la CAN. Mais Pablo Longoria n'a pas une totale liberté cet hiver.

Le clan McCourt surveille de près la masse salariale