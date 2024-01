Mercato - OM : Il débarque à Marseille et lâche des révélations !

Thomas Bourseau

La première recrue hivernale de l’OM a officiellement été présentée ce jeudi en conférence de presse. Jean Onana (24 ans), de nationalité camerounaise, a été incité à rejoindre l’OM par deux compatriotes passés par l'Olympique de Marseille et notamment par le conseiller sportif du club phocéen Mehdi Benatia.

Comme le PSG, l’OM a bouclé une recrue en cette première moitié. A Paris, Lucas Beraldo est arrivé. A Marseille, c’est Jean Onana qui a déposé ses valises en ce début de semaine. Prêté par le Besiktas jusqu’à la fin de la saison avec une option d’achat de 4,5M€, le milieu de terrain camerounais de 24 ans n’a pas eu besoin d’un long moment de réflexion pour signer à l’OM.

«Je n'ai pas beaucoup réfléchi»

Passé par le LOSC et le RC Lens, Jean Onana a rapidement été convaincu par le président Pablo Longoria et son conseiller sportif Mehdi Benatia comme révélé lors de sa conférence de presse de présentation ce jeudi. « Besiktas ? Le passé, c'est le passé. J'ai parlé avec Mehdi (ndlr Benatia) et le président et je n'ai pas beaucoup réfléchi » . Les voix de deux anciens joueurs de l’OM l’ont également incité à venir au Vélodrome.

Mbia et Zambo Anguissa ont poussé Onana à signer à l’OM