Mercato - OM : Pablo Longoria dévoile la nouvelle recrue de Marseille !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avec Jean Onana, l’Olympique de Marseille tient son premier renfort de l’hiver, alors que Gennaro Gattuso attendait du sang neuf dans l’entrejeu. A l’occasion de la présentation du milieu camerounais prêté jusqu’à la fin de la saison avec une option d’achat Pablo Longoria a eu l’occasion de justifier cette opération.

L’OM tient son premier renfort du mois de janvier en la personne de Jean Onana. A 24 ans, le milieu camerounais qui évoluait à Besiktas s’est engagé jusqu’à la fin de la saison dans le cadre d’un prêt avec option d’achat et retrouve déjà la Ligue 1 après un bref passage au LOSC et des expériences à Bordeaux puis Lens. Alors que le nouveau numéro 17 de l’OM était présenté à la presse ce jeudi, Pablo Longoria est revenu en détail sur l’opération et la stratégie du club avec lui.

Mercato - OM : Un double transfert est tenté à Marseille https://t.co/vxnk5JtMBU pic.twitter.com/4atqcghtH1 — le10sport (@le10sport) January 11, 2024

« Une des priorités qu'on avait, c'était la recherche d'un milieu de terrain »

« C'était un mouvement recherché. Une des priorités qu'on avait, c'était la recherche d'un milieu de terrain. Je tiens à remercier Jean pour la disponibilité et la vitesse des conversations, mais aussi pour l'effort économique qu'il a fait. Peu de joueurs le font maintenant », a confié Pablo Longoria au sujet de Jean Onana, qui dispose d’une « option d'achat de 4,5 millions, avec des conditions pour la lever : 50% des minutes et qualification pour la Ligue des Champions », a précisé le boss de l’OM.

« On recherchait un milieu avec une expérience »