Mercato - OM : A peine arrivé, il va déjà être snobé par Gattuso ?

En quête de renforts au milieu de terrain afin de compenser les nombreuses absences dans ce secteur de jeu, l’OM a officialisé l’arrivée de Jean Onana sous la forme d’un prêt. Cependant, pour Eric Di Meco, l’ancien joueur du RC Lens ne devrait pas avoir beaucoup de temps pour se distinguer. Dès le retour des joueurs concernés pas la CAN, Onana chutera dans la hiérarchie.

Cet hiver, l'une des priorités de l'OM était de recruter un milieu de terrain. Et c'est chose faite avec l'arrivée de Jean Onana, prêté par Besiktas. Cela permettra de combler les absences d'Azzedine Ounahi, Amine Harit ou encore Pape Gueye, qui disputeront tous la CAN, sans oublier celle de Valentin Rongier toujours blessé. Mais d'après Eric Di Meco, dès que tous ces joueurs reviendront, Jean Onana se retrouvera rapidement relégué sur le banc de touche.

«Il devra passer 5 ou 6e choix au milieu»

« Honnêtement, après, il devra passer 5 ou 6e choix au milieu. Pour moi, il passe derrière Pape Gueye, qui, quand il est en pleine bourre, est un bon joueur. Mais il sera aussi 5e en défense centrale », assure l’ancien joueur de l’OM sur le plateau de l'émission Virage Marseille sur BFM , avant de poursuivre.

«Pape Gueye est très au-dessus»