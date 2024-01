Mercato - OM : Une grande star reçoit une proposition à Marseille !

Alexis Brunet

L'OM va perdre beaucoup de joueurs avec la CAN, qui aura lieu du 13 janvier au 11 février. Pape Gueye, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr ont notamment été appelés avec le Sénégal. Ils retrouveront donc leur compatriote Sadio Mané. L'ancien attaquant de Sheffield United a d'ailleurs révélé qu'il avait proposé à l'attaquant d'Al-Nassr de le rejoindre à Marseille.

L'OM veut frapper fort lors du mercato hivernal. Il faut dire qu'avec le CAN, Gennaro Gattuso va perdre pas moins de sept joueurs. Pablo Longoria a déjà bouclé l'arrivée de Jean Onana, mais d'autres pourraient suivre.

Ndiaye, Sarr et Gueye ont été appelés avec le Sénégal

Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé a notamment décidé de faire appel à trois Marseillais, Iliman Ndiaye, Pape Gueye et Ismaïla Sarr. Les Lions de la Teranga s'étaient imposés lors de la dernière édition de la CAN en 2021.

Illiman Ndiaye a proposé l'OM à Sadio Mané