Mercato - OM : Un double transfert est tenté à Marseille

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Compte tenu de ses finances encore fragiles, l'OM pourrait être à l'écoute d'éventuelles offres pour vendre des joueurs. Une situation qui ne passe pas inaperçue en Premier League où Brentford souhaiterait se servir au sein de l'effectif marseillais. Azzedine Ounahi et Renan Lodi seraient ainsi ciblés.

Cet hiver, l'OM cherche à se renforcer sur le mercato afin de compenser les nombreux départs à la CAN. Dans cette optique, Jean Onana a débarqué sous la forme d'un prêt, mais compte tenu de ses problèmes économiques, le club phocéen ne s'opposera pas non plus à quelques ventes.

Mercato - OM : Surprise, le boss ne veut pas de cet attaquant français https://t.co/fuxBQIFduY pic.twitter.com/Xwgb1ds0gA — le10sport (@le10sport) January 11, 2024

Brentford vise Ounahi et Lodi

Dans cette optique, la Premier League surveille avec attention l'évolution de certains dossiers au sein de l'effectif de Gennaro Gattuso. Selon les informations de L'EQUIPE , Brentford s'intéresserait à Azzedine Ounahi et Renan Lodi. Mais les deux cas semblent très différents.

L'OM ne vendra pas les deux

En effet, le média ajoute que l'OM ne vendra certainement pas Renan Lodi et cherche même une doublure pour l'épauler, mais en aucun cas pour le remplacer. En revanche, la porte pourrait plus facilement s'ouvrir pour Azzedine Ounahi, décevant depuis son arrivée à l'OM et qui se retrouve confronté à une importante concurrence dans son secteur de jeu après une première partie de saison durant laquelle le Marocain a peu joué.