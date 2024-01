Mercato - OM : Transferts avortés, ça va recommencer !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après l'arrivée de Jean Onana en provenance du Besiktas sous la forme d'un prêt, l'OM souhaite poursuivre son mercato et tente notamment de dénicher un latéral gauche afin de concurrencer Renan Lodi. Dans cette optique, la piste menant à Josh Doig prend de l'épaisseur, mais compte tenu des récents échecs avec des joueurs de l'Hellas Vérone, Pablo Longoria est très méfiant.

Comme à son habitude, l'OM devrait se montrer actif sur le mercato cet hiver. Le club phocéen a d'ailleurs déjà officialisé sa première recrue avec l'arrivée de Jean Onana sous la forme d'un prêt en provenance du Besiktas. L'ancien milieu de terrain débarque afin de compenser les départs à la CAN d'Azzedine Ounahi, Amine Harit ou encore Pape Gueye. Mais l'OM ne compte pas s'arrêter là.

L'OM tente de le coup pour Josh Doig

En effet, Pablo Longoria cherche également à dénicher un latéral gauche compte tenu du fait que Renan Lodi est le seul spécialiste du poste à disposition de Gennaro Gattuso. C'est ainsi que le nom de Josh Doig circule depuis quelques jours. Néanmoins, selon les informations de L'EQUIPE , l'OM n'a pas encore dégainé d'offre pour l'Écossais de l'Hellas Vérone, âgé de 21 ans.

Un passif délicat avec l'Hellas Vérone

Et pour cause, le média ajoute que Pablo Longoria est très méfiant dans ce dossier. En effet, le président de l'OM n'a pas oublié les deux dernières négociations avec l'Hellas Vérone. Elles avaient abouti sur les transferts avortés des Serbes Darko Lazovic et Ivan Ilic. Et le club phocéen n'a pas l'intention de connaître un troisième échec.