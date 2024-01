Mercato - OM : «Il nous avait donné sa parole», l’échec de Marseille justifié

Hugo Chirossel

Alors que l’arrivée de Jean Onana en provenance de Besiktas a été officialisée lundi dernier, l’OM avait exploré d’autres pistes avant de s’attacher les services de l’international sénégalais. Les dirigeants marseillais étaient intéressés par Lucien Agoumé, qui a finalement été prêté avec option d’achat au FC Séville par l’Inter Milan. Victor Orta, directeur sportif du club sévillan, assure que le milieu de 21 ans lui avait donné sa parole.

À la recherche d’un renfort au milieu de terrain, l’OM a fini par s’attacher les services de Jean Onana. Ce dernier a été prêt avec option d’achat par Besiktas, une option estimée à 4,5M€. Dans un premier temps, Marseille avait tenté sa chance dans le dossier Lucien Agoumé, mais en raison des hésitations du joueur, l’OM a finalement refermé cette piste.

« Venir ici est la meilleure décision »

Présenté à la presse ce mercredi, Lucien Agoumé, prêté avec option d’achat au FC Séville par l’Inter Milan, a confirmé les contacts avec l’OM : « Il y a eu quelques contacts avec Marseille, mais j’ai beaucoup parlé avec Victor (Orta) et prendre la décision a été très facile. Même si je respecte l’Olympique de Marseille. Venir ici est la meilleure décision . » Victor Orta, directeur sportif du FC Séville, a assuré que Lucien Agoumé lui avait donné sa parole.

« Lui et son agent nous avaient donné leur parole et ils l'ont tenue »