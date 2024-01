Mercato - OM : Il signe à Marseille et réalise son «rêve de gosse»

Hugo Chirossel

À la recherche d’un renfort au milieu de terrain, l’OM s’est attaché les services de Jean Onana. Passé par Lille, Bordeaux et Lens, l’international camerounais a été prêté avec option d’achat par Besiktas. Quelques jours après l’officialisation de son arrivée, le milieu de terrain de 24 ans s’est livré aux médias du club marseillais.

Après avoir échoué dans le dossier Lucien Agoumé, qui a finalement pris la direction du FC Séville, l’OM a jeté son dévolu sur Jean Onana. Ce dernier a été prêté jusqu’à la fin de la saison par Besiktas, avec une option non obligatoire estimée à 4,5M€. Passé par le LOSC et Bordeaux, le milieu de terrain de 24 ans fait son retour en Ligue 1, qu’il avait quitté l’été dernier après une saison passée au RC Lens.

« C’est un rêve de gosse d’être ici et aujourd’hui je le réalise »

« Ce que je ressens ? La fierté, la fierté. C’est un rêve de gosse d’être ici et aujourd’hui je le réalise. Donc c’est que du bonheur pour moi », a confié Jean Onana, dans un entretien accordé aux médias de l’OM. Heureux hasard, l'officialisation de son arrivée à Marseille est intervenue le 8 janvier, jour de son anniversaire : « Ça fait plaisir (rire). Franchement, je crois que c’est le meilleur cadeau que je puisse avoir, d’avoir ce maillot le jour de mon anniversaire . »

« C’était ma priorité et j’ai tout fait pour venir ici »