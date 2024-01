Mercato - OM : Longoria annonce un départ

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec l'OM, Pape Gueye peut négocier un transfert libre et gratuit avec le club de son choix depuis le 1er janvier. Alors que son milieu de terrain n'a pas répondu à ses propositions de prolongation, Pablo Longoria a décidé de s'en séparer lors de ce mercato hivernal.

Arrivé à l'OM lors de l'été 2020, Pape Gueye ne devrait plus faire long feu à Marseille. En fin de contrat le 30 juin, le milieu de terrain de 24 ans partira librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. D'ailleurs, Pape Gueye peut déjà négocier un transfert à 0€ avec le club de son choix depuis le 1er janvier.

Pape Gueye est sur le marché

Pour éviter ce scénario, Pablo Longoria a formulé plusieurs offres à Pape Gueye, et ce, pour le faire prolonger. Toutefois, l'international sénégalais n'a jamais répondu à ces propositions. Par conséquent, le président de l'OM a décidé de vendre Pape Gueye cet hiver, comme il l'a annoncé en conférence de presse ce jeudi après-midi.

«C'est une possibilité qu'il parte lors de ce mercato d'hiver»