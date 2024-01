Mercato - PSG : Les potes de Mbappé plombent un transfert à 80M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG a chamboulé son secteur offensif. Plusieurs joueurs sont arrivés dont Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé, très proches de Kylian Mbappé. Une situation qui interroge d'ailleurs concernant la situation de Gonçalo Ramos, qui de son côté joue beaucoup moins. Et pour Marco Martins le PSG aligne plus régulièrement les joueurs proches de Mbappé.

«Kolo Muani préfère jouer avec ses potes devant»

« Je suis un peu partagé. Il a quand même eu des opportunités et il continuera d’en avoir. Face à Revel, il a été titulaire et il a réussi à marquer un but sur pénalty. Les échos des médias français par rapport au fait que Mbappé n’est pas très content d’avoir Gonçalo Ramos, que ce n’est pas l’avant-centre qu’il aurait préféré, que Kolo Muani préfère jouer avec ses potes devant, ça le met dans une situation inconfortable. Mais Mbappé pourra aussi se rendre compte que c’est l’unique pur 9 de cette équipe. Il a été façonné de cette manière-là même à Benfica. C’est lui qui essaye de jouer en pivot, pour utiliser un terme qui est souvent revenu l’année dernière. Pour moi, sa situation est compliquée. Des fois il joue, il entre, il est sur le banc. C’est aussi la gestion de Luis Enrique », regrette le correspondant de Record dans des propos accordés à Foot Mercato .

«Quand on voit le trio Mbappé-Kolo Muani-Dembélé, on sent qu’ils sont potes»