Mercato - FC Nantes : Un nouveau transfert se prépare !

Débarqué sur le banc du FC Nantes fin novembre, Jocelyn Gourvennec a rapidement dressé une liste de joueurs indésirables, et il a visiblement été écouté par ses dirigeants. Alors que Marquinhos a déjà été renvoyé à Arsenal, Adson et Jaouen Hadjam devraient eux aussi faire rapidement leurs valises cet hiver. À l'instar de Ronaël Pierre-Gabriel, comme l'a fait savoir le coach nantais en conférence de presse ce samedi.

Une chose est sûre, le mercato hivernal du FC Nantes ne manque pas d'animation. Si les Canaris se sont activés au niveau du recrutement cet hiver, s'attachant les services de Bénie Traoré et Tino Kadewere en prêts, de nombreux départs sont attendus. Alors que Nantes a déjà renvoyé Marquinhos à Arsenal, les Canaris s'apprêtent également à dire au revoir à Adson, qui va rejoindre Vasco de Gama, et Jaouen Hadjam, en partance pour le Standard de Liège, comme l'a révélé ce vendredi Ouest-France . Mais un nouveau nom figure sur la liste des indésirables du club nantais.

Mercato - FC Nantes : Le club annonce la couleur pour ce transfert https://t.co/ss9E0MM5RT pic.twitter.com/75whSjc1eT — le10sport (@le10sport) January 12, 2024

«Ce n'est pas contre lui, ce sont des choix sportifs»

Arrivé cet été à Nantes, Ronaël Pierre-Gabriel, qui a disputé 12 matchs de Ligue 1 cette saison, ne jouit plus de la confiance de Jocelyn Gourvennec. Ce dernier l'invite, entre autre, à trouver un nouveau point de chute. « Il y a des joueurs à son poste. Je l'avais reçu avant qu'on parte en stage, il est dans une situation où il n'y aura pas beaucoup d'espaces pour lui. Ce n'est pas contre lui, ce sont des choix sportifs, il faut qu'il apprécie la situation et qu'il voit ça avec son entourage (...) Quand vous dites à un joueur que vous ne comptez pas sur lui, c'est des décisions qui sont difficiles, mais il faut les prendre dans l'intérêt du club et de l'équipe » , a indiqué ce samedi le technicien nantais en conférence de presse.

«Ce n'est pas agréable à entendre mais il faut dire la vérité aux joueurs»