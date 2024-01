Mercato - FC Nantes : Nouveau départ, un énorme coup de balai se confirme

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé en cours de saison, Jocelyn Gourvennec a rapidement dressé une liste de joueurs indésirables, et il a visiblement été entendu par sa direction. En effet, trois joueurs sont déjà sur le point de quitter le FC Nantes. Après Adson et Jaouen Hadjam, respectivement attendus à Vasco de Gama et au Standard de Liège, c'est au tour de Marquinhos de partir. Il devrait faire son retour à Arsenal.

Après la défaite à Lyon pour conclure l'année 2023 (0-1), Jocelyn Gourvennec ne cachait pas ses attentes sur le mercato : « Le mercato est un levier, il va falloir réoxygéner le groupe et faire bouger les lignes, tout simplement ». Arrivé en cours de saison pour remplacer Pierre Aristoury, l'entraîneur du FC Nantes a ainsi été entendu puisque Bénie Traoré (Sheffield United) et Tino Kadewere (OL) ont débarqué il y a quelques jours. Deux renforts qui permettent de compenser les départs à la CAN de Mostafa Mohamed et Moses Simon. Mais Jocelyn Gourvennec a également dressé une liste d'indésirables qu'il souhaite voir partir d'ici la fin du mercato.

Adson et Hadjam vont partir

Là aussi il semble avoir été entendu. Et pour cause, selon les informations de Ouest-France , le départ d'Adson est bouclé. Recruté pour 6M€ en fin de mercato estival, le Brésilien va être transféré vers Vasco de Gama. Le montant de la transaction avoisinerait les 5,5M€ auxquels s'ajoute un pourcentage de 20% sur une future vente. Et ce n'est pas tout puisque Jaouen Hadjam va également quitter le FC Nantes. Le joueur de 20 ans devrait s'engager avec le Standard de Liège. La somme de 1,5M€ est évoquée pour ce transfert.

Marquinhos aussi quitte déjà le FC Nantes