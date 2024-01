Mercato - OL : Une offre est partie pour ce grand nom

Alexis Brunet

L'OL cherche à se renforcer cet hiver afin d'éviter la relégation. Les Gones ont déjà enregistré trois arrivées, mais cela n'est sûrement pas terminé. Les dirigeants lyonnais sont notamment intéressés par le milieu de terrain du Stade Rennais, Nemanja Matic. Une offre aurait d'ailleurs été faite, mais Rennes l'aurait refusée.

La première partie de saison n'a pas souri à l'OL. Les partenaires d'Alexandre Lacazette ont mis du temps à signer leur première victoire en Ligue 1, et ils sont actuellement quinzièmes en championnat. Les Lyonnais vont donc devoir se battre pour éviter la relégation, et cela passera notamment par des renforts lors du mercato hivernal.

Trois joueurs ont déjà rejoint l'OL cet hiver

Les dirigeants lyonnais se sont montrés actifs depuis le début du mercato hivernal, et ils ont mis la main sur trois renforts pour le moment. Adryelson et Lucas Perri sont arrivés en provenance de Botafogo, et le jeune Malick Fofana a débarqué de La Gantoise. Mais l'OL cherche encore à recruter, et notamment au milieu de terrain.

Rennes a refusé une offre de l'OL pour Matic