Mercato - OM : Longoria va se faire recaler pour ce transfert ?

Alors qu’un accord a été trouvé pour le transfert de Josh Doig, l’OM n’a pas encore mis un terme à sa recherche d’un latéral gauche. Renan Lodi, arrivé il y a seulement six mois, est déjà sur le départ pour Al-Hilal, en Arabie Saoudite. Afin de le remplacer, les dirigeants marseillais ont fait une offre au Benfica Lisbonne pour David Jurasek, un dossier dans lequel Marseille n’est pas en pole position.

Le dossier du latéral gauche part dans tous les sens à Marseille. Comme indiqué par Pablo Longoria vendredi au micro de Prime Vidéo , la priorité de l’OM est désormais de recruter un arrière gauche, après avoir enregistré l’arrivée de Jean Onana au milieu de terrain. L’objectif étant de trouver une doublure à Renan Lodi, seul spécialiste du poste. En ce sens, les dirigeants marseillais ont trouvé un accord avec l’Hellas Vérone afin de s’attacher les services de Josh Doig (21 ans).

L’OM a reçu une offre de 20M€ pour Lodi

Sauf que dans le même temps, Renan Lodi a fait l’objet d'une offensive d’Al-Hilal. Arrivé il y a seulement six mois à l’OM alors qu’il évoluait à l’Atlético de Madrid, l’international auriverde (19 sélections) semble se rapprocher de plus en plus d’un départ. L’offre du club saoudien est estimée à 20M€, lui qui avait été recruté contre 13M€ l’été dernier. D’après les informations du journaliste de Relevo Matteo Moretto, les négociations sont à un stade avancé et Renan Lodi pourrait rejoindre Al-Hilal très prochainement.

