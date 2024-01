Mercato - OM : Le boss déballe tout sur la suite du recrutement

Benjamin Labrousse

Pour le moment, l’OM a bouclé une seule arrivée avec Jean Onana en prêt en provenance de Besiktas. Mais le club phocéen pourrait connaître du mouvement dans les prochains jours, notamment au poste de latéral gauche. En amont de la rencontre face à Strasbourg ce vendredi, le président Pablo Longoria s’est attardé sur les plans futurs du club sur ce mercato.

Ça bouge à l’OM. Le club marseillais pourrait connaître un mercato hiverna bien agité. Car quelques jours après avoir officialisé l’arrivée du milieu de terrain Jean Onana, le secteur défensif du club marseillais se retrouve au cœur d’un surprenant remaniement. A en croire l’Équipe , l’OM ne serait pas du tout fermé à l’idée de se séparer de Renan Lodi dans les prochains jours. Dans le même temps, Marseille a avancé dans les dossiers Josh Doig (Hellas Vérone) et Adrien Truffert (Stade Rennais).

« Au milieu de terrain, on était en manque »

Autre préoccupation du mercato marseillais : le départ de sept joueurs à la CAN. Questionné à ce sujet, Pablo Longoria a affirmé ce vendredi que Jean Onana avait été signé dans cette optique. « Faire du recrutement pour un mois, ce n’est pas une solution. Au milieu de terrain, on était en manque. C’est pour ça qu’on a recruté Onana. C’était la priorité, parce que sinon on allait se retrouver au début de l’année seulement avec trois milieux de terrain » , a ainsi déclaré le président de l’OM au micro de Prime Vidéo avant la rencontre face à Strasbourg.

« On doit recruter quelques joueurs à gauche »