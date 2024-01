Mercato - OM : Un joueur part au clash pour son transfert

Benjamin Labrousse

Parti à la CAN avec le Sénégal, Pape Gueye ne semble plus entrer dans les plans de la direction de l’OM. En fin de contrat à l’issue de cette saison, le joueur de 24 ans a repoussé l’offre de prolongation de Marseille, qui cherche désormais à s’en séparer. Mais Gueye pourrait également attendre la fin de son bail pour faire ses valises.

Le mercato de l’OM s’annonce agité. Si le club marseillais a désormais comme priorité l’arrivée d’un latéral gauche, la direction pourrait également se pencher sur certains départs. Apparu à 3 reprises avec Marseille cette saison, Pape Gueye pourrait prochainement faire ses valises. Parti avec le Sénégal disputer la CAN en Côte d’Ivoire, le milieu de terrain de 24 ans voit son contrat actuel à l’OM expirer en juin prochain.

« Le joueur est sur le marché »

Prêté au Séville FC la saison passée, Pape Gueye a récemment repoussé la proposition de prolongation contrat de l’OM, comme l’a confirmé le président marseillais Pablo Longoria en conférence de presse ce jeudi. « Le joueur n'a pas donné suite. À six mois de la fin du contrat, c'est bien sûr une possibilité qu'il y ait un départ lors de ce mercato d'hiver. On s'était donné une deadline pour réfléchir, le 6 ou 7 janvier, et on n'a pas reçu de réponse. Le joueur est sur le marché, on cherche la meilleure solution pour toutes les parties » .

