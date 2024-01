Mercato - OL : Un grand nom veut signer, un coup de théâtre se prépare ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dénouement imminent dans le dossier Nemanja Matic ? De retour à Rennes, l'ancien milieu de terrain de Manchester United espère parvenir à un accord pour résilier son contrat. Le Serbe pourrait, néanmoins, rester en France puisqu'un accord avec l'OL aurait été trouvé. A moins qu'un cador italien parvienne à le convaincre de retourner en Serie A.

Difficile d'imaginer un retour de Nemanja Matic sous le maillot rennais. Désireux de quitter le club breton au plus vite, le milieu de terrain aurait quitté la ville en train avant de revenir et de s'expliquer sur sa situation. « Par ma faute, je n’ai pas réussi à adapter ma vie personnelle à ma vie professionnelle. Je n’ai pas pu inscrire mes enfants dans une école internationale qu’ils suivaient depuis le début de leur scolarité. C’est pourquoi j’étais absent les trois derniers jours, pour tenter de résoudre ce gros problème pour moi et ma famille » a-t-il confié. Ce vendredi, Matic avait rendez-vous avec ses dirigeants pour tenter de trouver une solution.

Matic annoncé proche de l'OL

Comme indiqué par L'Equipe et RMC Sport, la tendance est à un départ. Matic aurait commencé à se pencher sur l'après et aurait trouvé un accord avec l'OL. « Il s’est mis d’accord avec Lyon avec un salaire supérieur à ce qu’il a à Rennes. On comprend mieux pourquoi il était pressé de partir à ce point. Il a déjà sans doute inscrit ses enfants dans une école internationale à Lyon » a confié Florent Gautreau sur RMC.

Le Milan AC prêt à tout chambouler ?