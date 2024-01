Mercato - OL : Réunion au sommet pour un grand nom !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que l’Olympique Lyonnais s’est déjà montré actif dans ce mercato hivernal pour se relancer en Ligue 1, Nemanja Matic pourrait être l’une des prochaines recrues du club, le milieu de 35 ans souhaitant quitter Rennes et disposant d’un accord avec les Gones. Une réunion fixée dans les prochaines heures pourrait faire avancer le dossier.

Après les Brésiliens Lucas Perri et Adryelson, l’OL a misé cette semaine sur l'attaquant international espoirs belge Malick Fofana et prévoit encore de se montrer actif dans ce mercato hivernal. Si le club a su sortir de la zone rouge après ses trois succès consécutifs, les hommes de Pierre Sage doivent désormais confirmer dès ce week-end, avec un déplacement au Havre. Et cela s’active en coulisse.

Mercato - OL : Un grand nom sur le point de signer ? https://t.co/Ir4HDqD2N2 pic.twitter.com/Zd24lNcH18 — le10sport (@le10sport) January 11, 2024

Malaise total à Rennes, Lyon patiente

L’Olympique Lyonnais espère notamment sortir gagnant du dossier Matic. Arrivé à Rennes l’été dernier, le milieu de 35 ans veut rapidement partir et n’a pas attendu l’aval de son club pour quitter la ville, obligeant la formation bretonne à communiquer sur l’absence de son joueur à l’entraînement. « Par ma faute, je n’ai pas réussi à adapter ma vie personnelle à ma vie professionnelle , a réagi depuis Nemanja Matic, qui disposerait d’un accord avec l’OL. Je n’ai pas pu inscrire mes enfants dans une école internationale qu’ils suivaient depuis le début de leur scolarité. C’est pourquoi j’étais absent les trois derniers jours, pour tenter de résoudre ce gros problème pour moi et ma famille et demain, je serai de retour à Rennes où je déciderai des prochaines étapes avec le club. »

Réunion imminente avec Matic