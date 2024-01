Mercato - PSG : Paris prépare un gros transfert au RC Lens !

Pierrick Levallet

Après avoir recruté Lucas Beraldo cet hiver, le PSG aimerait accueillir un nouveau défenseur central. Dans cette optique, les dirigeants parisiens regarderaient du côté du RC Lens. En effet, Kevin Danso intéresserait le club de la capitale. Mais un autre joueur de Franck Haise aurait tapé dans l'oeil des champions de France.

Alors que Lucas Beraldo a rejoint les rangs de Luis Enrique en tout début de mercato, le PSG souhaiterait mettre la main sur un autre défenseur cet hiver. Avec la récente blessure de Milan Skriniar, qui devrait s’absenter quelques temps, les Rouge-et-Bleu voudraient fournir une nouvelle option au technicien espagnol dans ce secteur.

Le PSG pense à Kevin Danso...

Et dans cette optique, plusieurs noms sont revenus. Le PSG penserait notamment à Kevin Danso, sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le RC Lens. D’ailleurs, la formation parisienne préparerait un autre gros coup chez les Sang et Or sur le mercato.

... et à Facundo Medina !