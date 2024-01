Mercato - PSG : Une star bien partie pour recaler le Qatar ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Comme indiqué par le10sport.com, Bruno Guimarães ne fera pas partie des recrues hivernale du PSG, mais l’international brésilien devrait bien quitter Newcastle dans les prochains mois afin de permettre à son club de renflouer les caisses. Plusieurs prétendants seraient à l’affût, et l’un d’eux aurait la préférence du joueur.

Ces derniers jours, le nom de Bruno Guimarães est revenu avec insistance au moment d’évoquer le mercato hivernal du PSG. Cependant, comme vous l’a révélé le10sport.com, un milieu de terrain n’est pas attendu dans la capitale, et il n’y a donc rien d'avancé avec l’ancien joueur de l’OL qui ne devrait pas s’éterniser pour autant du côté de Newcastle.

Le départ de Bruno Guimarães est acté ?

Selon AS , Newcastle a d’ores et déjà planifié le départ de Bruno Guimarães l’été prochain, un moyen pour la formation de Premier League de renflouer ses caisses avec sa clause libératoire fixée à 115M€, réglable en trois fois. Le PSG pourrait ainsi avoir une ouverture à l’avenir, mais d’autres prétendants sont en course.

Le Barça aurait la préférence du joueur