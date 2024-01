Mercato - ASSE : Un attaquant va arriver !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'ASSE a déjà enregistré l'arrivée d'Irvin Cardona, ce sont désormais les départs qui se profilent chez les Verts. Olivier Dall'Oglio a effectivement confirmé que Gaëtan Charbonnier allait partir. Et l'entraîneur stéphanois en a profité pour évoquer le profil de l'attaquant qu'il souhaitait voir débarquer d'ici la fin du mercato.

Après une première partie de saison en dents de scie, l'ASSE espère profiter du mercato pour inverser la tendance et revenir dans la course à la montée. Dans cette optique, Olivier Dall'Oglio, qui a remplacé Laurent Batlles durant le mois de décembre, peut déjà compter sur l'arrivée d'Irvin Cardona, prêté par Augsbourg jusqu'à la fin de la saison. Mais ce n'est probablement pas terminé pour le mercato de l'ASSE. D'autant plus que le coach stéphanois confirme le départ imminent de Gaëtan Charbonnier.

Mercato - ASSE : Un énorme coup de balai se prépare https://t.co/6rddrpZzw8 pic.twitter.com/2LLQtJooZg — le10sport (@le10sport) January 11, 2024

Dall'Oglio confirme le départ de Charbonnier...

« Charbonnier ? Oui, il va partir. Ça s’est fait très rapidement, j’ai eu l’information tout à l’heure, ce matin. Ce n’est pas toujours facile même pour les joueurs, de savoir que vous allez quitter un club pour un autre, savoir l’attention que vous allez avoir dans votre club en attendant... Le timing n’est pas toujours bon mais c’est comme ça. Dans le mercato c’est souvent comme ça. Oui je préfère qu’il soit à 100% plutôt qu’il soit entre deux clubs, et il y a toujours le risque de blessure également à prendre en compte », assure l'entraîneur de l'ASSE en conférence de presse, avant de décrire le profil de l'attaquant qu'il recherche sur le mercato pour remplacer Gaëtan Charbonnier.

... et annonce le profil recherché pour le remplacer