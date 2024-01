Mercato - ASSE : L'entraîneur annonce un départ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse avant le choc contre Laval, Olivier Dall'Oglio en a profité pour faire le point sur le mercato de l'ASSE. Le coach stéphanois a ainsi confirmé le départ de Gaëtan Charbonnier. L'ancien buteur de l'AJA n'entrait plus dans ses plans et va donc quitter les Verts, seulement un an après son arrivée.

Bien décidé à frapper fort cet hiver, l'ASSE souhaite notamment renforcer son secteur offensif afin de compenser la blessure d'Ibrahima Wadji, qui fait tout juste son retour, ainsi que le départ à la CAN d'Ibrahim Sissoko qui a été sélectionné par le Mali. Dans cette optique, Irvin Cardona a débarqué sous la forme d'un prêt. Mais cette arrivée pousse un autre attaquant au départ.

Dall'Oglio confirme le départ de Charbonnier

En effet, comme attendu, Gaëtan Charbonnier va quitter l'ASSE. Présent en conférence de presse, Olivier Dall'Oglio a confirmé la tendance : « Oui, il va partir. Ça s’est fait très rapidement, j’ai eu l’information tout à l’heure, ce matin ». L'ancien buteur de l'AJA devrait s'engager à Bastia comme le révélait Le Progrès .

«Le timing n’est pas toujours bon mais c’est comme ça»