Mercato - OM : Le premier gros transfert de l’été déjà connu ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Indispensable dans le système de Gennaro Gattuso, Jonathan Clauss est clairement l'un des joueurs majeurs de l'OM depuis son arrivée. Cependant, l'international français suscite l'intérêt du Bayern Munich sur le mercato. Et alors qu'un transfert cet hiver semble difficilement envisageable, l'été prochain, la situation pourrait être totalement différente.

Quelle sera la suite du mercato de l'OM ? Après avoir obtenu le prêt de Jean Onana en provenance de Besiktas, le club phocéen ne cache pas son ambitions de recruter un latéral gauche pour concurrencer Renan Lodi, seul spécialiste du poste. « Je reste positif. C'est vrai qu'on travaille notamment sur la position d'arrière gauche pour jouer dans un système à quatre ou à cinq. On ne peut pas le cacher. Numériquement, on est intéressés à ce type de poste », expliquait ainsi Pablo Longoria en conférence de presse. Mais dans le sens des départs aussi, cela pourrait bouger.

Mercato - OM : Coup de pression en interne à Marseille ? https://t.co/QdYZzTH0ca pic.twitter.com/2w7EzJxFhj — le10sport (@le10sport) January 12, 2024

Le Bayern tente le coup pour Clauss

En effet, depuis plusieurs jours, le nom de Jonathan Clauss revient avec insistance du côté du Bayern Munich. Il faut dire que le club bavarois souhaite dénicher un nouveau latéral droit afin de compenser le départ à la CAN de Noussair Mazraoui et les blessures récurrentes de Bouna Sarr. Dans cette optique, Thomas Tuchel apprécierait grandement le profil du joueur de l'OM comme le confirme L'EQUIPE qui évoque même une prise de renseignement du club munichois auprès de Pablo Longoria.

Un transfert plus facile cet été ?