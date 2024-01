Mercato - OM : Coup de pression en interne à Marseille ?

Thomas Bourseau

Une année après son arrivée de Braga avec l’étiquette du joueur le plus cher de l’histoire de l’OM, Vitinha ne disposerait plus d’une grande marge de manoeuvre à Marseille où les dirigeants du club phocéen attendraient beaucoup de lui en 2024. Bien plus que l’année dernière selon L’Équipe.

Vitinha est devenu le transfert le plus cher de l’histoire de l’OM en janvier 2023. L’indemnité de transfert s’est élevée à 32M€. En quête d’un attaquant de pointe, le président Pablo Longoria a cassé la tirelire du propriétaire Frank McCourt, mais les performances de Vitinha, seulement 6 buts en 40 matchs, ne laissent aucune certitude à l’OM qui accepterait un chèque de 20M€ pour le vendre.

«C'est au joueur de chercher la continuité»

De passage en conférence de presse jeudi après-midi dans le cadre de la présentation de Jean Onana, Pablo Longoria s’est brièvement confié sur la situation de Vitinha à Marseille. La porte à un transfert ne semble pas être fermée à double tour, mais il faut que Vitinha cherche une certaine continuité afin d’avoir ses chances de continuer à l’OM. « Vitinha, on n'a pas d'offre pour le joueur. C'est au joueur de chercher la continuité. On est contents de son travail quotidien. Mais sa situation n'est pas celle de Pape Gueye ».

Vitinha est attendu au tournant par l’OM