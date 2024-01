L'entraineur de l'OM craint une catastrophe

Amadou Diawara

Alors que la CAN débutera le 13 janvier, l'OM a perdu un très grand nombre de joueurs. En effet, sept protégés de Gennaro Gattuso vont disputer la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, l'entraineur de l'OM a avoué qu'il redoutait des blessures dans son effectif.

La Coupe d'Afrique des Nations 2024 se déroulera du 13 janvier au 11 février. Pour l'occasion, 24 sélections seront réunies en Côte d'Ivoire : le pays hôte, le Nigeria, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, l'Égypte, le Ghana, le Cap-Vert, le Mozambique, le Sénégal, le Cameroun, la Guinée, la Gambie, l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie, l'Angola, la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud, la Namibie, le Maroc, la République Démocratique du Congo, la Zambie et enfin la Tanzanie.

Sept joueurs de l'OM vont jouer la CAN

Malheureusement pour l'OM, sept joueurs de son effectif vont disputer la Coupe d'Afrique des Nations cet hiver : Amine Harit (Maroc), Azzedine Ounahi (Maroc), Chancel Mbemba (République démocratique du Congo), Simon Ngapandouetnbu (Cameroun), Pape Gueye (Sénégal), Iliman Ndiaye (Sénégal) et Ismaïla Sarr (Sénégal), Avec le FC Lorient, le club phocéen est donc le club de Ligue 1 qui perd le plus d'éléments durant la compétition. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Gennaro Gattuso s'est prononcé sur la CAN, et il a reconnu qu'il avait peur de voir certains de ses protégés se blesser.

«Il y a l'espoir que les joueurs ne se blessent pas»