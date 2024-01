OM : Un joueur fait un énorme sacrifice, Gattuso valide

La rédaction

Alors qu'il devait initialement participer à la Coupe d'Afrique des Nations (13 janvier-11 février) avec le Cameroun, François Mughe a finalement pris la décision de se concentrer sur l'OM. Si plusieurs sources affirmaient que le club phocéen était derrière ce choix, Gennaro Gattuso a tenu à mettre les choses au clair.

Elle représente la plus grosse frayeur des entraîneurs de Ligue 1. Alors qu'elle donnera son coup d'envoi dans exactement huit jours en Côte d'Ivoire, la CAN (13 janvier-11 février) va amputer une grande partie des écuries du championnat. Et, forcément, l'OM ne passe pas à travers les mailles du filet.

Mughe ne participera pas à la CAN

En effet, pendant plus d'un mois, le club phocéen devra composer sans Pape Gueye (Sénégal), Iliman Ndiaye (Sénégal), Ismaila Sarr (Sénégal), Simon Ngapandouetnbu (Cameroun), Azzedine Ounahi (Maroc), Amine Harit (Maroc), Chancel Mbemba (RDC), tous retenus pour participer à la compétition africaine. Si François Mughe devait également y prendre part avec le Cameroun, le jeune attaquant de 19 ans a finalement exprimer son refus, lui qui avait pourtant été convoqué.

«Nous l'avons soutenu en tant que club»