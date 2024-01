Mercato - PSG : Le clan Mbappé était prêt à braquer le Qatar

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2022, Kylian Mbappé prenait tout le monde de court en annonçant sa prolongation au PSG alors qu'un départ vers le Real Madrid semblait acté. Il faut dire que le club de la capitale lui a offert l'un des plus gros contrats de l'histoire du sport. Et Fayza Lamari, la mère du crack de Bondy, ne regrette absolument pas, et aurait même pris un chèque encore plus gros si cela avait été possible.

La première moitié de l'année 2022 a clairement été marquée par la situation contractuelle de Kylian Mbappé. Il faut dire que le contrat de l'attaquant du PSG s'achevait le 30 juin, ce qui lui permettait de partir libre, notamment vers le Real Madrid, qui essayait de le recruter depuis plusieurs mois.

«Si on avait pu prendre 10 milliards, on les aurait pris car c’est le système qui veut ça»

Finalement, Kylian Mbappé a décidé de prolonger au PSG, prenant ainsi tout le monde de court. Il faut dire que le Qatar lui a offert l'un des plus gros contrats de l'histoire du sport pour le convaincre. Fayza Lamari, la mère du capitaine des Bleus, reconnait d'ailleurs qu'elle n'a aucun regret. « Il n’y a pas de culpabilité, ni de honte. Si on avait pu prendre 10 milliards, on les aurait pris car c’est le système qui veut ça », assure-t-elle dans le prochain numéro d' Envoyé Spécial qui sera diffusé jeudi sur France 2 et pour lequel Le Parisien a obtenu cet extrait.

Rebelotte cette année ?

Des propos qui risquent de faire parler puisque Kylian Mbappé est de nouveau confronté à un choix important pour son avenir. En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, l'attaquant français peut de nouveau partir libre, mais il a récemment annoncé qu'il n'avait pas encore pris de décision. Et d'après les propos de sa mère, si le Qatar décide une nouvelle fois de sortir le chéquier, cela pourrait faire la différence.