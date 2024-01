Mercato – PSG : Danger, un crack prêt à recaler Paris ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

De la même génération que Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu pointe le bout de son nez au PSG. Ce jeudi, le jeune espoir a participé à l'entraînement de Luis Enrique avec l'équipe première. Signe que le club parisien compte sur lui. Le PSG lui aurait proposé un contrat professionnel, mais aucune décision n'aurait encore été prise.

Senny Mayulu, qui a fait sa première apparition avec l'équipe première du PSG face à l'US Revel en Coupe de France, poursuit sur sa lancée. Le joueur de 17 ans a participé au dernier entraînement de Luis Enrique, qui visiblement compte sur lui.

Le PSG fonde de solides espoirs sur Mayulu

Il n'est pas le seul puisque le PSG compte bien lui proposer un contrat professionnel. « Il fait beaucoup d’efforts, il gratte un peu plus de ballons, il s’est aussi étoffé physiquement, a gagné en force et peut mettre plus d’impact » a assuré son ancien éducateur Thomas Leyssales, qui ne tarit pas d'éloges à son égard.

Un club allemand prêt à tout gâcher ?