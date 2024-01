Mercato - PSG : 150M€ lâchés par Paris, c’est un échec total ?

La rédaction

Lors du dernier mercato estival, le PSG avait pour priorité de recruter un nouvel attaquant. Lancé dans cette quête, le club de la capitale a étudié différents profils avant de recruter non pas un mais deux renforts offensifs. Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos sont alors arrivés de Francfort et du Benfica pour 150M€. Mais voilà qu’aujourd’hui, le Français et le Portugais sont loin de donner satisfaction malgré le gros investissement réalisé. Est-ce alors un échec total pour le PSG ?

Après avoir manqué le coche en 2022, notamment avec Robert Lewandowski, le PSG souhaitait absolument s’offrir un buteur lors du dernier mercato estival. Ça a été chose faite et de quelle manière. Dans un premier temps, c’est Gonçalo Ramos qui est arrivé de Benfica, d’abord prêté et qui a depuis été acheté pour 60M€ + 20M€ de bonus. Mais le Portugais n’est pas arrivé tout seul… Dans les dernières minutes du mercato estival, le PSG est parvenu à trouver un accord avec l’Eintracht Francfort pour le transfert de Randal Kolo Muani. Montant de l’opération : 90M€.

Kolo Muani et Ramos sont là, Mbappé est le 9 du PSG

Le PSG a donc sorti le chéquier pour s’offrir deux nouveaux attaquants. Forcément, compte tenu de l’investissement, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos étaient très attendus. Le fait est que durant la première partie de saison, le Français et le Portugais n’ont pas vraiment convaincu, eux qui ont d’ailleurs souvent fréquenté le banc de touche, Luis Enrique préférant d’autres options pour son attaque, n’hésitant d’ailleurs pas à positionner un certain Kylian Mbappé à la pointe de son attaque au PSG.

Luis Enrique pas convaincu ?