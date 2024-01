PSG : Riolo répond au Qatar pour ce projet titanesque !

Benjamin Labrousse

Depuis maintenant plusieurs mois, un conflit d’intérêt existe entre les dirigeants du PSG et la municipalité de Paris concernant l’achat du Parc des Princes par le fonds d’investissement qatari QSI, propriétaire du club parisien. Alors que le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi s’était insurgé des propos tenus par un adjoint d’Anne Hidalgo, Daniel Riolo s’est exprimé à ce sujet.

Le PSG sera-t-il un jour propriétaire de son antre ? Depuis plusieurs mois, les dirigeants qataris du club parisien tentent de trouver un terrain d’entente avec la mairie de Paris dans l’optique d’un achat du Parc des Princes. Propriété de la Ville Lumière, l’achat du stade du PSG est un objectif logique pour le fonds d’investissement QSI, qui à l’instar de plusieurs clubs européens, souhaite posséder son stade. Invité par Sud Radio , l’adjoint de la maire de Paris David Belliard réfutait une possible vente du stade au Qatar : « Oui, ça me poserait un problème que Paris vende le Parc des Princes au Qatar, ou de toute façon, de la vente du Parc des Princes. Je m’opposerai à toute vente » .

Mercato - PSG : Luis Enrique prend une décision pour ce transfert étonnant ! https://t.co/X0RyUCpL5F pic.twitter.com/qHE01EuLks — le10sport (@le10sport) January 11, 2024

« C’est grave de dire cela »

Présent à l’antenne de l’After Foot sur RMC , Nasser Al-Khelaïfi s’était insurgé des propos de l’élu à la mairie de Paris : « Il ne veut pas qu’on le rachète parce qu’on est qatari, c’est juste parce que nous sommes le Qatar, nous sommes arabes. C’est grave de dire cela » . Si David Belliard a depuis évoqué une « diffamation » de la part du président du PSG, cette opération semble prendre du plomb dans l’aile.

« La propriété doit être à la ville de Paris »