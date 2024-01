PSG : Le Qatar crie au racisme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Adjoint à la Mairie de Paris, David Belliard a récemment évoqué la vente du Parc des Princes, expliquant ouvertement que la Ville refusait de vendre au Qatar. Des propos qui ont visiblement choqué Nasser Al-Khelaïfi qui estime que ces propos peuvent être considérés comme racistes.

Alors que le dossier de la vente du Parc des Princes n'avance pas, David Belliard, adjoint à la Mairie de Paris, a lâché une petite phrase qui n'a pas manqué de faire parler : « Je ne souhaite pas et nous ne souhaitons pas la vente du Parc des Princes au Qatar ou, de toute façon, la vente du Parc des Princes. Le Qatar a suffisamment de moyens pour investir dans ce stade mythique qu’est le Parc des Princes. En tout cas, en tant qu’élu parisien, je m’opposerai à toute vente du Parc des Princes, au Qatar ou à d’autres intérêts privés ». Par conséquent, malgré la volonté du PSG d'acheter le Parc des Princes est mise à mal par la Mairie de Paris, mais Nasser Al-Khelaïfi est particulièrement choqué des propos de David Belliard qui refuse « la vente du Parc des Princes au Qatar ».

«Peut-être parce qu’on est du Qatar, parce qu’on est Arabes?»

« Peut-être parce qu’on est du Qatar, parce qu’on est Arabes ? Ce n’est pas bien… Même légalement, je ne pense pas qu’il peut dire cela… C’est grave, vraiment ! Du racisme ? Je ne sais pas ce qu’en disent les avocats mais c’est vraiment grave (…) Ça m’a fait très mal. Pas pour moi parce que je ne sais pas vraiment qui est cet adjoint. Mais si j’entends ça vraiment comme un être humain, ce n’est pas bien. On est en France, on est dans le pays de la liberté », lâche le président du PSG au micro de RMC , avant d’en rajouter une couche.

«On est en France, on est dans le pays de la liberté»